  • 23°C
香港時間 : 20211212日 (日) 18:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院

環球經濟金融 18:16 2021/12/12

分享：

美國11月物價指數創下近40年來新高，再次刷新紀錄。由於通貨膨脹持續，民主黨中間派人士憂慮，一旦支持拜登政府的萬億美元基建方案，可能惡化通脹，導致至今仍未表態支持通過參議院。

美眾院通過1萬億美元基建方案 13共和黨人倒戈 【下一頁】

美國勞工部上周五（10日）公布11月的消費者物價指數，按月升0.8%，高於預估的0.7%；按年上漲6.8%，創近40年以來最勁升幅，符合市場預期。

民主黨需要全體50名參議員支持，才可能以簡單多數制通過萬億美元基建法案。然而，民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）曾多次就基建方案的金額及通脹表示憂慮，至今仍乎支持通過。總統拜登（Joe Biden）打算今周加緊遊說，希望取得曼欽支持。

共和黨希望利用通脹升幅創新高，以及國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）的最新審計報告，遊說曼欽反對萬億美元基建法案通過。最新CBO報告預計，一旦基建法案的措施並非民主黨所稱只屬臨時性質，未來10年將為美國政府帶來3萬億美元（約23.4萬億港元）財政赤字。

【通脹高企】美國投資公司預測 美聯儲或2年內6度加息 【下一頁】

即使基建法案的措施可在未來10年內完成，CBO報告預料，美國政府的財政赤字仍會增加2310億美元（約1.8萬億港元）。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，報告反映基建法案耗費遠較民主黨聲稱的多，希望曼欽反對通過。

各大民主黨高層及白宮在新報告出爐後，一致批評結果。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，新報告未有考慮拜登及民主黨的承諾，會完全抵銷任何臨時措施恆常化的開支，確保美國政府赤字不會增加。財長耶倫（Janet Yellen）亦表示，基建方案不會增加通脹壓力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
2021/12/08
美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料
2021/11/30
【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料
【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%
2021/11/24
【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%
【通脹高企】美國人平均加薪5% 受累通脹明加實減
2021/11/16
【通脹高企】美國人平均加薪5% 受累通脹明加實減
【通脹高企】拜登政府否認政策造成 矛頭直指疫情
2021/11/15
【通脹高企】拜登政府否認政策造成 矛頭直指疫情

你可能感興趣

美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
16:44 2021/12/08
美國加強反恐及打擊貪污 空殼公司同須披露真實持有人
【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料
13:42 2021/11/30
【Omicron變種】鮑威爾憂慮經濟下行 通脹走勢更難料
【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%
18:16 2021/11/24
【通脹高企】美1元店成絕響？Dollar Tree加價25%
經濟 基建 美國 通脹 白宮 舒默 拜登 耶倫 美國共和黨 美國民主黨

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間18:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理
不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間18:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款