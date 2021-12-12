【通脹高企】料成阻礙 萬億美元法案或難過美參院

美國11月物價指數創下近40年來新高，再次刷新紀錄。由於通貨膨脹持續，民主黨中間派人士憂慮，一旦支持拜登政府的萬億美元基建方案，可能惡化通脹，導致至今仍未表態支持通過參議院。

美眾院通過1萬億美元基建方案 13共和黨人倒戈 【下一頁】

美國勞工部上周五（10日）公布11月的消費者物價指數，按月升0.8%，高於預估的0.7%；按年上漲6.8%，創近40年以來最勁升幅，符合市場預期。

民主黨需要全體50名參議員支持，才可能以簡單多數制通過萬億美元基建法案。然而，民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）曾多次就基建方案的金額及通脹表示憂慮，至今仍乎支持通過。總統拜登（Joe Biden）打算今周加緊遊說，希望取得曼欽支持。

共和黨希望利用通脹升幅創新高，以及國會預算辦公室（Congressional Budget Office，CBO）的最新審計報告，遊說曼欽反對萬億美元基建法案通過。最新CBO報告預計，一旦基建法案的措施並非民主黨所稱只屬臨時性質，未來10年將為美國政府帶來3萬億美元（約23.4萬億港元）財政赤字。

【通脹高企】美國投資公司預測 美聯儲或2年內6度加息 【下一頁】

即使基建法案的措施可在未來10年內完成，CBO報告預料，美國政府的財政赤字仍會增加2310億美元（約1.8萬億港元）。共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，報告反映基建法案耗費遠較民主黨聲稱的多，希望曼欽反對通過。

各大民主黨高層及白宮在新報告出爐後，一致批評結果。參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）指出，新報告未有考慮拜登及民主黨的承諾，會完全抵銷任何臨時措施恆常化的開支，確保美國政府赤字不會增加。財長耶倫（Janet Yellen）亦表示，基建方案不會增加通脹壓力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培