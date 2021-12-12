【元宇宙】人民日報評元宇宙炒房熱 指存有風險「謹防熱到燙傷」

「元宇宙」成為近期熱話題，這個虛擬世界利用科技與現實世界緊密相聯，不少商家都看中當中的商機，推出虛擬地塊，投資者甚至可在元宇宙中「炒樓」。近日人民日報就元宇宙掀起炒房熱發表評論，指這些技術處在發展的最初階段，呼籲民眾冷靜三思，謹防熱到燙傷的風險。

人民日報稱，國內外興起了一陣「元宇宙炒房」熱。買地皮，買房屋，買物料，搞裝修，等升值，再出售……虛擬房地產買賣，伴隨元宇宙概念火了起來。報道指這新現象還處在發展的最初階段，是投機還是投資、是泡沫還是風口、是炒作還是趨勢，「仍需打一個問號」。

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報道又認為「元宇宙」雖然存在無限可能性，卻更存在諸多不確定性。呼籲民眾投資前「不妨冷靜三思，謹防熱到燙傷的風險。」

報道提到「元宇宙炒房」往往基於NFT（非同質化代幣）進行。認為該行為存在「炒房」又「炒幣」之嫌。而國內對NFT的法律性質、交易方式、監督主體、監督方式等，尚未明確。指出任何創新產品的價值增長，都應建立在安全的市場環境、正常的金融秩序中，意識到並防範住潛在風險，才有助於引導行業健康發展。

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責任編輯：黃苑筠