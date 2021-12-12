The YOHO Hub開盤前夕　元朗再誕新高成交　YOHO Town兩房838萬破頂

新地（00016）及港鐵（00066）合作發展的元朗站上蓋項目The YOHO Hub已獲批預售樓花同意書，料本周開放示範單位及公布首張價單，有買家擔心The YOHO Hub推出後，區內樓價急升，故趁機加快入市。

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美聯物業馮根明說，Yoho Town 9座中層D室單位，兩房間隔，實用面積422平方呎，向東北，享開揚景，日前以以768萬元易手，實用呎價約18,199元，創YOHO TOWN 同類兩房造價新高。

代理透露，買家為區內客，鍾情上址間隔實用，而且鄰近港鐵站及大型商場，配套完善，故搶先於新盤開售前入市。資料顯示，原業主於2018年5月以約660萬元購入上址，現帳面獲利約108萬元，物業期內升值約16.4%。

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