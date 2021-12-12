【半導體】台積電回應德國設廠消息 認有接觸但仍在初期階段

台積電（TSM）到德國設廠議題備受外界關注，據台灣媒體報道，針對台積電於德國設廠議題，台積電企業社會責任委員會主席暨歐亞業務資深副總經理何麗梅周六（11日）表示，有與德國政府接觸，但仍在初期階段，地點仍然未有定案。

就德國設廠議題，台積電董事長劉德音在今年股東會上首度提到，承認應德國政府之邀評估至德國設廠，但目前仍然屬於非常早期階段。

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責任編輯：黃苑筠