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年尾趕賣樓　特色單位有價無市　低銀行估價沽先有人接貨

股樓投資 17:37 2021/12/12

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踏入年尾，部分業主為了盡快沽貨，只好減價賣樓，甚至不惜低市價出售，個別特色單位成交價更低銀行估價近兩成。

【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成【下一頁

美聯物業李瑋良說，元朗尚悅5座高層單位，兩房間隔，享開揚市景，實用面積約356平方呎，連428平方呎天台，原叫價650萬元放盤，終減價50萬元，以600萬元易手，實用呎價約16,854元。據滙豐銀行網上估價網顯示，上述單位估值高見734萬元，即成交價較估價低18.3%。

資料顯示，原業主於2018年6月以約570萬元購入上址，現轉手帳面獲利30萬元，若連稅、買賣佣金計，料實際明賺暗蝕。

海景樓一睇即中　見有價講即扑鎚　低市價3%買君傲灣　業主3年賺269萬【下一頁

【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選【下一頁

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【同場加映】iM會客室：2022年股市展望 及ETF投資策略

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 尚悅 元朗

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