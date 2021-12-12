年尾趕賣樓　特色單位有價無市　低銀行估價沽先有人接貨

踏入年尾，部分業主為了盡快沽貨，只好減價賣樓，甚至不惜低市價出售，個別特色單位成交價更低銀行估價近兩成。

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美聯物業李瑋良說，元朗尚悅5座高層單位，兩房間隔，享開揚市景，實用面積約356平方呎，連428平方呎天台，原叫價650萬元放盤，終減價50萬元，以600萬元易手，實用呎價約16,854元。據滙豐銀行網上估價網顯示，上述單位估值高見734萬元，即成交價較估價低18.3%。

資料顯示，原業主於2018年6月以約570萬元購入上址，現轉手帳面獲利30萬元，若連稅、買賣佣金計，料實際明賺暗蝕。

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