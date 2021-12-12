【國際油價】美國下周釋放戰略石油儲備 共1800萬桶

美國能源部表示，將於下周五（17日）從戰略石油儲備（SPR）中出售1,800萬桶原油，以降低汽油價格。

能源部將從戰略石油儲備中總共釋放5,000萬桶原油，其中1800萬桶已獲得國會批准可以直接銷售，另外3,200萬桶屬短期交換，將在未來幾個月通過交易所對外釋放，待油價平穩後，於2022年至2024年歸還。

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能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，總統理所當然地認為美國人現在應該得到救濟，並已授權使用SPR來應對市場失衡。

能源部表示，首批釋放的480萬桶石油將先授予美國最大的石油公司埃克森美孚（XOM）。

格蘭霍姆表示，隨着能源部推進交易，將繼續接受相關各方的交換請求，並酌情批准，以解決供應中斷問題。

美國政府上月曾宣布，將將從戰略石油儲備中釋放約5,000萬桶，與中國、印度和韓國等石油消費國一起應對燃料成本的上升。

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責任編輯：黃苑筠