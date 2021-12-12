【工展會2021】氣溫達25度 工展會雪糕生意增　商戶：天公造美

▲ 第55屆工展會剛於周五（11日）開幕，雖然已是12月份，惟今日最高氣溫達25度，依舊有不少市民無懼高溫去到維園購物。（陳靜儀攝）

第55屆工展會剛於周五（11日）開幕，雖然已是12月份，惟今日最高氣溫達25度，依舊有不少市民無懼高溫去到維園購物。烈日當空下，本報記者發現雪糕商戶明顯吸引不少參展市民光顧，即使今年取消了試食環節，消費者仍願意購買雪糕回家品嚐。

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參展商可可貝妮雪糕負責人關小姐表示，該企今年首次參展，本擔心參展市民或因無法即埸吃雪糕而影響吸引力，惟開幕至今數天氣溫頗高，加上身處戶外，吸引了不少市民購買來「消暑」。她表示，相信「購買指定金額送冰袋」的優惠吸引消費者，不少父母皆買來給小朋友。

她續指，參展市民人均消費約120元，口味受歡迎的程度均等。該企亦趁節日推出聖誕優惠及特別版雪糕杯，冀可增加生意。



「第55屆工展會」展會概況

日期 2021年12月11日至2022年1月3日（共24日） 「網上工展會」：2021年12月11日至2022年1月10日舉行（共31天） 地點 銅鑼灣維多利亞公園 開放時間 上午11時至晚上9時（結束前30分鐘停止入場） 最後一天開放時間為上午11時至晚上8時（結束前1小時停止入場） 門券價格 港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場；已接種兩劑新冠疫苗的人士於每天下午6時後可免費入場）

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記者：李智美