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約翰遜再陷防疫違規風波 封城唔戴口罩現身問答大賽

環球社會熱點 16:50 2021/12/12

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英國首相府被傳在去年封城期間違反防疫規定開聖誕派對，首相約翰遜因此飽受批評及攻擊。英國傳媒日前再爆出，約翰遜確實去年有出席問答大賽，並以照片為證。據報，當日大會上約翰遜及政府人員確實違反防疫限制。

約翰遜強調收緊防疫非封城 籲勿放棄聖誕派對 【下一頁】

戲稱首相府疫情下辦派對 約翰遜新聞秘書揮淚辭職 【下一頁】

英國《星期日鏡報》報稱，從流出的照片可見，約翰遜（Boris Johnson）於去年12月15日，曾突然以視像通話形式，現身首相府舉行的線上問題大賽，並作為關主發問，維時約10至15分鐘。當時約翰遜身旁有兩名助手，3人無戴口罩。

去年同日的倫敦正處於第二級封城，根據官方指引，第二級封城時民眾不應舉行聖誕派對或午餐聚會。然而，約翰遜與助手明顯並非同一家庭成員，當日的舉動明顯違反防疫規定。

【Omicron變種】蘇格蘭同約翰遜唱反調 籲延遲聖誕派對 【下一頁】

消息人士透露，當日比賽多名人員在首相府聚集，一同搶答題目，並享用酒精飲品。有指，其中一個辦公室更一次聚集4組人，合共24人在同一空間內。參加者包括約翰遜的私人辦公室﹑新聞辦公室及政策辦公室人員。

星期日鏡報指當日的問答比賽是一項慈善活動，為慈善團體募集善款。消息人士聲稱，首相府的慈善問答大賽是聖誕文化之一，約翰遜亦決定不打算干預。消息人士形容，約翰遜似乎對有關活動感到十分自在。

約翰遜此前曾矢口否認首相府於封城期間曾舉辦派對，強調首相府持續遵照防疫守則指示，對此亦十分滿意。英國因應Omicron變種病毒，已實行更嚴格防疫措施，但約翰遜仍呼籲民眾不需取消聖誕派對，而首相府則已取消今年的聖誕派對。

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責任編輯：吳漢培

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