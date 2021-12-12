【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援

太陽城集團（01383）董事周焯華日前被澳門司警拘捕後，有傳其旗下的太陽城博彩中介一人有限公司周五（10日）已結束業務。澳門博彩監察協調局及勞工事務局表示，高度關注事件對其僱員勞動關係造成的影響，明天（13日）會設立專櫃，為受影響的僱員提供支援。

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澳門當局表示，在事件發生後，一直持續與有關公司緊密接觸、了解和跟進。勞工事務局近日接到查詢及求助。就此，局方將於明日起，設立專櫃，為受影響的僱員提供勞動權益諮詢及登記支援服務。現場亦設有就業登記及提供職業培訓資訊。

有傳太陽城博彩中介一人有限公司已於周五結束業務。根據流傳的公告指，收到各娛樂場通知暫停與該公司的合作關係，另要配合司法程序暫停系統，公司不能運作。鑑於現時所遇的不可抗力因素，公司由12月10日起結束業務。公司會與相關政府部門協力確保事件之順利過渡，稍後會透過部門主管發布安排。

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責任編輯：黃苑筠