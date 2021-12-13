龍捲風吹襲美國6州 蠟燭廠死亡人數較預期少（第二版）

美國6個州份上周五（10日）受龍捲風吹襲， 死亡人數持續增加。美國肯塔基州成為重災區，一間蠟燭廠本來預計有多達數十人喪生，但其後證實只有8人死亡。肯塔基州形容是次為州內經歷過最具破壞性的龍捲風。美國伊利諾伊州官員表示，龍捲風造成全球最大電商亞馬遜於當地的倉庫倒塌，最少6人喪生。

（第二版更新死亡人數及蠟燭廠情況）

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肯塔基州（Kentucky）州長貝希爾（Andy Beshear）上周六（11日）表示，該州遭受4次龍捲風襲擊，最少造成70人死亡，預料死亡人數將繼續增加至逾百人。其中梅菲爾德市（Mayfield）1間蠟燭廠約有110人受困，其後約40人獲救，貝希爾當時指相信另外數十人已經遇難。

惟蠟燭廠周日（12日）表示，已確認8人死亡，8人失蹤，另外逾90人安全。貝希爾亦在同日下午表示，肯塔基州死亡人數或只有約50人，最初估計死亡人數錯誤。

儘管如此，肯塔基州在受災州份中情況仍最嚴重，貝希爾指共有過千棟房屋被摧毀。美媒周日晚報道指，其他州份共錄得14宗死亡個案。

部分受災情況

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貝希爾形容，是次為肯塔基州遭遇的最具破壞性的龍捲風。當地官員表示，龍捲風造成道路堵塞、水電供應中斷，當局正加快清理工作及尋找生還者。美國記錄各地停電情況的網站PowerOutage.us數據顯示，截至上周六夜晚肯塔基州約有7.7萬用戶停電，而同樣受災的田納西州（Tennessee）亦有5.3萬人停電。

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截至周日早上，田納西州和阿肯色州（Arkansas）分別錄得最少4人及2人死亡，密蘇里州（Missouri）亦有錄得1人死亡。伊利諾州（Illinois）官員則表示，最少6人因亞馬遜的倉庫倒塌死亡，當地消防局上周六表示已確認45人成功脫險，惟仍未知道目前仍受困在倉庫的人數。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，最少6個州份受龍捲風吹襲，阿肯色州和密西西比州（Mississippi）等。美國總統拜登（Joe Biden）已宣布肯塔基州進入緊急狀態，亦承諾聯邦政府會提供援助。

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責任編輯：李俊儀