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龍捲風吹襲美國6州 肯塔基最少70死

環球社會熱點 17:21 2021/12/12

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美國6個州份上周五（10日）受龍捲風吹襲， 死亡人數持續增加。美國肯塔基州表示，災害造成最少70人死亡，但料之後死亡人數或逾100人。肯塔基州表示，是次為州內曾遭遇過最具破壞性的龍捲風。美國伊利諾州官員表示，龍捲風造成全球最大電商亞馬遜於當地的倉庫倒塌，最少6人喪生。

印尼爪哇島火山爆發 最少13死數十人受傷 【下一頁】

肯塔基州（Kentucky）州長貝希爾（Andy Beshear）表示，該州遭受4次龍捲風襲擊，最少造成70人死亡，預料死亡人數將繼續增加至逾百人。其中梅菲爾德市（Mayfield）1間蠟燭製造廠在災難中有約110人受困，其後約40人獲救，貝希爾指相信另外數十人已經遇難。

部分受災情況

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貝希爾形容，是次為肯塔基州遭遇的最具破壞性的龍捲風。當地官員表示，龍捲風造成道路堵塞、水電供應中斷，當局正加快清理工作及尋找生還者。美國記錄各地停電情況的網站PowerOutage.us數據顯示，截至上周六夜晚肯塔基州約有7.7萬用戶停電，而同樣受災的田納西州（Tennessee）亦有5.3萬人停電。

數千牲口水災被困恐喪命 加拿大居民搶空貨架儲物資 【下一頁】

田納西州和阿肯色州（Arkansas）分別錄得最少4人及2人死亡，密蘇里州（Missouri）亦有錄得1人死亡。伊利諾州（Illinois）官員則表示，最少6人因亞馬遜的倉庫倒塌死亡，當地消防局上周六表示已確認45人成功脫險，惟仍未知道目前仍然受困在倉庫的人數。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，最少6個州份受龍捲風吹襲，阿肯色州和密西西比州（Mississippi）等。美國總統拜登（Joe Biden）已批准肯塔基州發出緊急聲明，亦承諾聯邦政府會提供援助。

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責任編輯：李俊儀

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