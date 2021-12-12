  • 23°C
香港時間 : 20211212日 (日) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

韓央行：中國未來15年年均經濟增速放慢　料增幅在3.5%至4%之間

股樓投資 16:55 2021/12/12

分享：

中國經濟增長速度，影響中港股市表現。據韓聯社報道，韓國銀行（央行）日前發布《制約中國中長期增長的結構性風險因素評估》報告，預計中國經濟在未來15年的年均經濟增速不及過去十年（2010至2019年）平均水平（7.7%）的一半，料平均增長率在3.5%至4%之間。

報告指，制約中國經濟增長的首要因素與內房恒大（03333）引發的「槓桿率過高」問題有關。此外，設備過剩及企業結構調整遲延，令到全要素生產率（TEP）增速放緩，也是導致經濟增長率減少的原因。

報告又指，中國各階層收入、資產不均衡愈來愈嚴重，而居民消費能力減弱，令內需主導型增長模式遇上難題。另外，政府加強監管、中美矛盾導致企業環境的不確定性增大，亦影響中國經濟增長。

【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【同場加映】iM會客室：2022年股市展望 及ETF投資策略

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

經濟 中國 南韓 港股

上一篇文章

【濠賭股】傳太陽城已結束中介業務 澳門明起設專櫃為員工提供支援

下一篇文章

【電動車】通用擬斥逾30億美元 於密歇根州生產電動車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
【職場熱話】聖誕臨近網站怪招裁員 藉Zoom一口氣裁900多人 CEO道歉仍無阻爆「離職潮」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款