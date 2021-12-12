韓央行：中國未來15年年均經濟增速放慢　料增幅在3.5%至4%之間

中國經濟增長速度，影響中港股市表現。據韓聯社報道，韓國銀行（央行）日前發布《制約中國中長期增長的結構性風險因素評估》報告，預計中國經濟在未來15年的年均經濟增速不及過去十年（2010至2019年）平均水平（7.7%）的一半，料平均增長率在3.5%至4%之間。

報告指，制約中國經濟增長的首要因素與內房恒大（03333）引發的「槓桿率過高」問題有關。此外，設備過剩及企業結構調整遲延，令到全要素生產率（TEP）增速放緩，也是導致經濟增長率減少的原因。

報告又指，中國各階層收入、資產不均衡愈來愈嚴重，而居民消費能力減弱，令內需主導型增長模式遇上難題。另外，政府加強監管、中美矛盾導致企業環境的不確定性增大，亦影響中國經濟增長。

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