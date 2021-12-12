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【電動車】通用擬斥逾30億美元 於密歇根州生產電動車

股樓投資 16:34 2021/12/12

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《華爾街日報》周五（10日）引述知情人士報導，通用汽車公司（GM）計劃投資超過30億美元在密歇根州生產電動車。

報道指，該公司計劃將其位於底特律郊區的奧賴恩組裝廠（Orion Assembly Plan）改造成電動皮卡生產中心。工程預計耗資至少20億美元，並為工廠創造1,500多個工作崗位。

【美股焦點】甲骨文單日暴漲逾15% 創辦人身家逼近比爾蓋茲   【下一頁

另外，通用汽車會在位於蘭辛的工廠附近建造一座電池工廠，這個項目將與其電池合作夥伴LG Energy Solutions以各佔一半的比例組建合資企業進行，兩家公司將分攤超過20億美元，並創造約1,200 個工作崗位。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選   【下一頁】

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同場加映：【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

電動車 汽車 密歇根 經濟 建造 LG

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