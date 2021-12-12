【帶你睇盤】衣食住行樣樣方便　大埔盤新淨靚修600萬有找

大埔區生活便捷，休憩空間亦充裕，更重要的是，部分屋苑樓價相對低水。今次介紹的單位為八號花園4座極高層C室，實用面積448平方呎，原則兩房，現改為一房半間隔，單位最大賣點是，屋苑周邊配套方便，衣食住行樣樣有，而且裝修束新，即買即用。若用新按保計劃承造九成按揭的話，首價僅需58萬元。

單位相

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放盤單位 八號花園4座極高層C室（物業編號：BF20637015） 實用面積 448平方呎 間隔 原則2房，現改1房半 叫價 580萬元 賣點 景觀：日景可享開揚城市景，夜景更享璀璨夜景

座落交通匯流處，極之方便

港九多區均有巴士到達

樓下更港鐵有接駁巴士，直達大埔墟港鐵火車站

食肆林立，民生設施一應俱全

單位裝修束新，即買即用

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https://bit.ly/3lXmv9Q

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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