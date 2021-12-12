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【帶你睇盤】衣食住行樣樣方便　大埔盤新淨靚修600萬有找

股樓投資 16:12 2021/12/12

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大埔區生活便捷，休憩空間亦充裕，更重要的是，部分屋苑樓價相對低水。今次介紹的單位為八號花園4座極高層C室，實用面積448平方呎，原則兩房，現改為一房半間隔，單位最大賣點是，屋苑周邊配套方便，衣食住行樣樣有，而且裝修束新，即買即用。若用新按保計劃承造九成按揭的話，首價僅需58萬元。

單位相

    點擊圖片放大
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放盤單位 八號花園4座極高層C室（物業編號：BF20637015）
實用面積 448平方呎
間隔 原則2房，現改1房半
叫價 580萬元
賣點
  • 景觀：日景可享開揚城市景，夜景更享璀璨夜景
  • 座落交通匯流處，極之方便
  • 港九多區均有巴士到達
  • 樓下更港鐵有接駁巴士，直達大埔墟港鐵火車站
  • 食肆林立，民生設施一應俱全
  • 單位裝修束新，即買即用

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3lXmv9Q

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 八號花園 大埔

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