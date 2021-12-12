【新冠疫苗】澳洲減第3針等候時間 應對Omicron變種

面對新冠肺炎Omicron變種病毒的威脅，各地政府除了加強防疫，亦積極加快疫苗接種。澳洲政府周日（12日）宣布，因應Omicron變種將第3針疫苗的等候時間，由接種次劑後半年縮減至5個月。

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澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，由於當地Omicron變種確診急升，第3針的等候時間將降低至完成次劑接種後5個月。亨特指出，今次做法將可確保民眾擁有高度疫苗保護力，同時希望有助減少傳播。

亨特引述以色列的研究，指第3針可降低部分年齡層的感染機率，同時防範40歲以上人士入院重症率及60歲以上人士死亡率增加。不過，澳洲周日新增1,556宗確診，為一個半月來新高。

澳洲為全球接種率較高國家之一，約90%的16歲或以上人士已完成兩劑疫苗接種。澳洲的第3針疫苗計劃安排民眾接種輝瑞（Pfizer）及Moderna。

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責任編輯：吳漢培