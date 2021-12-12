  • 24°C
香港時間 : 20211212日 (日) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】澳洲減第3針等候時間 應對Omicron變種

環球社會熱點 15:28 2021/12/12

分享：

面對新冠肺炎Omicron變種病毒的威脅，各地政府除了加強防疫，亦積極加快疫苗接種。澳洲政府周日（12日）宣布，因應Omicron變種將第3針疫苗的等候時間，由接種次劑後半年縮減至5個月。

【Omicron變種】以色列研究發現 第3針輝瑞具保護力 【下一頁】

【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75% 【下一頁】

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，由於當地Omicron變種確診急升，第3針的等候時間將降低至完成次劑接種後5個月。亨特指出，今次做法將可確保民眾擁有高度疫苗保護力，同時希望有助減少傳播。

亨特引述以色列的研究，指第3針可降低部分年齡層的感染機率，同時防範40歲以上人士入院重症率及60歲以上人士死亡率增加。不過，澳洲周日新增1,556宗確診，為一個半月來新高。

澳洲為全球接種率較高國家之一，約90%的16歲或以上人士已完成兩劑疫苗接種。澳洲的第3針疫苗計劃安排民眾接種輝瑞（Pfizer）及Moderna。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫
今日
【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
2021/12/11
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
2021/12/11
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
2021/12/10
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【Omicron變種】南非確診1周激增2.55倍 症狀較輕
2021/12/10
【Omicron變種】南非確診1周激增2.55倍 症狀較輕

你可能感興趣

【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫
今日 14:50
【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
13:00 2021/12/11
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
11:19 2021/12/11
【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗
疫情 疫苗 澳洲 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 Moderna（美：MRNA） 輝瑞

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間16:00）

下一篇文章

【Omicron變種】以色列研究發現 第3針輝瑞具保護力
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【BNO移民英國】20及50鎊舊鈔明年作廢 部分商舖已拒收
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【英國疫情】政府或推「Plan C」 料重用英版安心出行
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月12日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款