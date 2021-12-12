【Omicron變種】以色列研究發現 第3針輝瑞具保護力

不少初步研究指出，新冠肺炎Omicron變種的傳播力較以往的變種更強，疫苗對其有效性成為大眾關注焦點。以色列有研究發現，接種輝瑞疫苗第3針可以提供顯著保護力，預防感染Omicron變種。以色列研究人員表示，僅完成2劑輝瑞疫苗接種後，抗體對Omicron變種沒有任何中和能力。

打第3針疫苗 防Omicron變種輕症有效率升至75% 【下一頁】

以色列希巴醫療中心（Sheba Medical Centre）和衛生部中央病毒學實驗室合作，將20名5至6個月前完成2劑輝瑞疫苗人士血液樣本，與另外20名1個月前曾接種第3劑人士樣本作比較，並於上周六（11日）公布研究結果。

結果與上周輝瑞公司公布結果類似，第3針疫苗可以提供顯著保護。希巴醫療中心傳染病部主任雷蓋夫約哈伊（Gili Regev-Yochay）表示，雖然5至6個月前完成2劑接種人士抗體對Dleta變種有少許對抗能力，但對Omicron變種卻沒有任何中和能力。她亦透露，接種輝瑞疫苗第3針後抗體增加約100倍，有顯著保護作用。

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以色列研究團隊強調，實驗過程使用真正的病毒，而非疫苗公司所使用、經過生物工程設計具有Omicron突變的假病毒。輝瑞公司曾在上周表示，初步研究發現第3針疫苗可中和Omicron變種病毒。

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責任編輯：李俊儀