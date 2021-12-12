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【買樓理財】業主長期國內生活　低市價7%放租港灣豪庭

股樓投資 15:09 2021/12/12

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踏入租賃淡季，市場錄低市價成交。香港置業梁德權說，大角咀港灣豪庭9座低層E室，實用面積346平方呎，兩房連露台間隔，座向東北，望內園景，月租原叫價1.45萬元，約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價約1,000元，以月租約1.35萬元成交，實用呎租約39元，較市價低約7%。

據了解，業主長期國內生活，故租金較屋苑同類型單位便宜，因而吸引新租客承租 。

資料顯示，業主於2013年10月以約428萬元購入上述單位，以月租1.35萬元計，現享租金回報逾3.8厘。

【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 港灣豪庭 大角咀 香港置業

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