【買樓理財】業主長期國內生活　低市價7%放租港灣豪庭

踏入租賃淡季，市場錄低市價成交。香港置業梁德權說，大角咀港灣豪庭9座低層E室，實用面積346平方呎，兩房連露台間隔，座向東北，望內園景，月租原叫價1.45萬元，約1個月後，獲外區客接洽，議價後減價約1,000元，以月租約1.35萬元成交，實用呎租約39元，較市價低約7%。

據了解，業主長期國內生活，故租金較屋苑同類型單位便宜，因而吸引新租客承租 。

資料顯示，業主於2013年10月以約428萬元購入上述單位，以月租1.35萬元計，現享租金回報逾3.8厘。

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