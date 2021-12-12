【英國疫情】5個月後恐增7.5萬死 專家促加強防疫

新冠肺炎變種病毒Omicron在全球迅速擴散，英國亦因此宣布收緊防疫。英國專家憂慮，若當地無進一步加強防疫，Omicron將在月底成為英國主流病毒，2022年4月底時，新冠死亡人數恐怕會增加最多7.5萬人。

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倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine，LSHTM）的科學家檢視英國政府的新防疫措施，推算英國疫情發展，警告Omicron變種非常可能在明年前，成為英國主流病毒株。

有份參與推算的LSHTM研究員戴維斯（Nick Davies）指出，雖然估算仍是初步階段，但結果足以反映，Omicron變種的疫苗逃逸能力遠勝Delta變種，若疫情持續發展，英國的新冠個案在12月底時估計有一半屬Omicron變種。

LSHTM科學家更預測，在最理想情況下，英國因Omicron變種出現的入院重症數目每日最高可逾2,000宗，單是12月至2022年4月30日為止，將會多達17.5萬宗入院重症，以及近2.5萬人死亡。最惡劣情況下，死亡人數更可能多達7.5萬人。

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若果英國政府明年初引入更嚴格防疫，科學家估計入院重症將減少5.3萬，死亡人數亦會降低7,600人。LSHTM的巴納德（Rosanna Barnard）表示，如果Omicron變種的疫苗逃逸及傳染能力大幅超越Delta變種，封城恐怕是最後手段。

英國上周六（11日）公布單日新增54,073宗確診，另有132人相關死亡。Omicron變種個案大幅增加，單日新增633宗，累計確診達近1,900宗。

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責任編輯：吳漢培