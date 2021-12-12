【美股焦點】AMC兩高層拋售股票 股價下跌近7%

美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，AMC院線（AMC）兩名高層在本周拋售股票，AMC周五（10日）收盤跌6.86%，每股報27.44美元。

SEC文件指出，AMC CEO Adam Aron周二（7日）以每股30.86美元的平均價格賣出了 31.25萬股，總值965萬美元。他現在持有約9.6萬股，另外還有基於業績目標，未來可發行的約290 萬股。Adam Aron在一個月前亦曾經以約 2,500萬美元的出售了該公司62.5萬股股票。

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另外，AMC財務總監Sean Goodman亦以約56.5萬美元拋售他擁有所有股票，共1.83萬股。不過，當中並不包括29.6萬股為公司服務的股票和29.3萬股與業績目標的股票。

Adam Aron最近宣布公司董事會批准了一項針對公司高層的新股票政策，要求他們持有一定數量的AMC股票。根據新政策，CEO必須持有相當於至少8年工資的股票；財務總監必須持有相當於6年工資的股票。AMC發言人拒絕置評。

Wedbush的分析師Alicia Reese認為，Adam Aron打算在年底前平倉AMC部分股票。

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責任編輯：黃苑筠