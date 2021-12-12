  • 24°C
香港時間 : 20211212日 (日) 16:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】AMC兩高層拋售股票 股價下跌近7%

股樓投資 16:04 2021/12/12

分享：

美國證券交易委員會（SEC）文件顯示，AMC院線（AMC）兩名高層在本周拋售股票，AMC周五（10日）收盤跌6.86%，每股報27.44美元。

SEC文件指出，AMC CEO Adam Aron周二（7日）以每股30.86美元的平均價格賣出了 31.25萬股，總值965萬美元。他現在持有約9.6萬股，另外還有基於業績目標，未來可發行的約290 萬股。Adam Aron在一個月前亦曾經以約 2,500萬美元的出售了該公司62.5萬股股票。

【美股焦點】甲骨文單日暴漲逾15% 創辦人身家逼近比爾蓋茲   【下一頁

另外，AMC財務總監Sean Goodman亦以約56.5萬美元拋售他擁有所有股票，共1.83萬股。不過，當中並不包括29.6萬股為公司服務的股票和29.3萬股與業績目標的股票。

Adam Aron最近宣布公司董事會批准了一項針對公司高層的新股票政策，要求他們持有一定數量的AMC股票。根據新政策，CEO必須持有相當於至少8年工資的股票；財務總監必須持有相當於6年工資的股票。AMC發言人拒絕置評。

Wedbush的分析師Alicia Reese認為，Adam Aron打算在年底前平倉AMC部分股票。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選   【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映：【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

經濟 股票 美股

上一篇文章

【帶你睇盤】衣食住行樣樣方便　大埔盤新淨靚修600萬有找

下一篇文章

【買樓理財】業主長期國內生活　低市價7%放租港灣豪庭
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
海景樓一睇即中　見有價講即扑鎚　低市價3%買君傲灣　業主3年賺269萬
海景樓一睇即中　見有價講即扑鎚　低市價3%買君傲灣　業主3年賺269萬
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款