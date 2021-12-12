【有相睇】睇中萬景峯園景三房多時　終遇上令人心動單位　即花1428萬做業主

有買家心儀萬景峯園景三房單位多時，及至近日終購入心儀單位。美聯物業史偉森說，荃灣萬景峰為2座中層G室，實用面積667平方呎，三房連套房間格，望內園景，原開價1,460萬元，終減至約1,428萬元成交，實用呎價約21,409元。

代理透露，買家為同區換樓客，心儀萬景峯園景三房單位多時，但同類單位放盤量較少，及至近期終遇到上址，故即時睇樓，並議價購入。資料顯示，原業主於2008年5月以約555萬元買入單位，並於2017年8月以1,100萬元內部轉讓。

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史偉森補充，荃灣區近日睇樓量及成交量回升，普遍買家比較過不同區份後，認為荃灣區較低水，故加快入市決定，而業主普遍議價幅度亦因見睇樓及查詢量增加而有所收窄，議價幅度幅由上月普遍約5%，收窄約3%水平。

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