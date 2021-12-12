3M軍用耳塞致聽力損失 退伍軍人獲賠2250萬美元

據《路透社》報道，美國聯邦法院周五（10日）裁定3M（MMM）需向一名美國退伍軍人賠償2,250萬美元。該退伍軍人指3M出售的軍用耳塞導致他聽力損失和耳鳴。

前美國陸軍士兵Theodore Finley在 2006年至2014年在軍隊服役期間使用該耳塞，法院判3M需向他支付750萬美元的補償性賠償和1,500萬美元的懲罰性賠償，總計2,250萬美元。

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由於服役人員和退伍軍人提起相關訴訟已27萬多宗，這次是第8次作出判決，其中有4宗訴訟判軍人獲勝，共獲得了超過2,900萬美元的賠償，目前還有更多審判正在進行中。這次是迄今為止訴訟中最大的賠償金額。

原告律師斥3M將利潤置於為國家服務的人的安全之上。

而3M稱判決令人失望，仍會繼續為自己辯護，並且 3M仍然相信軍用耳塞Combat Arms Earplugs Version 2 是安全有效的。

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責任編輯：黃苑筠