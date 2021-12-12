  • 25°C
香港時間 : 20211212日 (日) 14:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成

股樓投資 13:34 2021/12/12

分享：

有「龍牀盤」之稱、已經入伙的屯門菁雋，日前突然修改價單，將5伙特色單位減價出售，實際減幅由6%至33%不等。

翻查價單，21樓06室減幅最多，單位實用面積794平方呎，連350平方呎平台、722平方呎天台，去年7月開價，當時定價1905.9萬元，實用呎價約24,004元，提供最高22%直減折扣，折實價為1,486.6萬元，折實呎價18,723元。及至近期，發展商將單位定價下調至998萬元，不再提供折扣優惠，換言之今次上述單位大幅減價488.6萬，即約33%。

    點擊圖片放大
    +2

發展商同時上載銷售安排，定於周五（17日）發售該5伙特色戶。值得留意的是，鄧成波家族有份持有屯門菁雋，而該家族近期連番出售資產套現。

【同場加映】iM會客室：2022年股市展望 及ETF投資策略

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 屯門 菁雋

下一篇文章

【美股焦點】甲骨文單日暴漲逾15% 創辦人身家逼近比爾蓋茲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【有盈退休】曾智華：應否買港交所
【有盈退休】曾智華：應否買港交所
海景樓一睇即中　見有價講即扑鎚　低市價3%買君傲灣　業主3年賺269萬
海景樓一睇即中　見有價講即扑鎚　低市價3%買君傲灣　業主3年賺269萬
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【理財熱話】 澳洲10歲女靠賣玩具 月賺160萬元 有望5年後退休
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【職場熱話】兩上司開會談不攏 女方「拉大隊走人」 男方只說一句 實習生尷尬就範
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【iM驗樓】女律師怕現金貶值 850萬買愛海頌500呎單位 尖廳落地窗成最大扣分位
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
【有相睇】太古城殘裝單位難吸客　業主減價40萬沽　成交價平銀行估價逾一成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款