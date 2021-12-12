鄧成波家族有份持有　屯門「龍牀盤」菁雋減價清貨尾　最勁劈逾三成

有「龍牀盤」之稱、已經入伙的屯門菁雋，日前突然修改價單，將5伙特色單位減價出售，實際減幅由6%至33%不等。

翻查價單，21樓06室減幅最多，單位實用面積794平方呎，連350平方呎平台、722平方呎天台，去年7月開價，當時定價1905.9萬元，實用呎價約24,004元，提供最高22%直減折扣，折實價為1,486.6萬元，折實呎價18,723元。及至近期，發展商將單位定價下調至998萬元，不再提供折扣優惠，換言之今次上述單位大幅減價488.6萬，即約33%。

▼ 點擊圖片放大 +2

發展商同時上載銷售安排，定於周五（17日）發售該5伙特色戶。值得留意的是，鄧成波家族有份持有屯門菁雋，而該家族近期連番出售資產套現。

【同場加映】iM會客室：2022年股市展望 及ETF投資策略

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機