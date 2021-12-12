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【美股焦點】甲骨文單日暴漲逾15% 創辦人身家逼近比爾蓋茲

股樓投資 13:25 2021/12/12

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美國軟件商巨頭甲骨文（Oracle，美︰ORCL）周四（9日）公布上季財報好過市場預期，帶動公司股價周五（10日）大漲近16%。甲骨文創辦人兼董事長埃利森（Larry Ellison） 身價亦水漲船高，單日暴增近160億美元，超過了Google旣兩位創辦人Sergey Brin和Larry Page，僅次微軟創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）。

【美國經濟】按年擴大32% 美國11月預算赤字為1,910億美元低於市場預期   【下一頁

據福布斯的數據，埃利森是該公司最大的股東，擁有超過40%持股，現價值1,357億美元。 在福布斯億萬富翁榜上，他的表現僅次於身家1,263億美元的Larry Page和身家1,217億美元Sergey Brin排在第五位。緊接排在前面的睦比爾·蓋茨，身家1,392億美元。

甲骨文周四盤後公布本年第2季財報，本季度收入按年增長6%，為103.6億美元，調整後每股賺為1.21 美元，均優於市場預期。甲骨文股價周五上漲了15.6％，創下2020年3月以來最佳表現，也是過去20年來的第二大漲幅。使其市值增加了近380億美元，達到2,806億美元。

【延伸閱讀】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選   【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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