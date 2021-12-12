【有相睇】慈雲山居屋企理裝修　減價70萬即有客搶購

臨近年尾，業主為盡快套現，不惜減價賣樓。富誠地產周永鋒說，慈愛苑三期M座高層3室，實用面積506平方呎，兩房間隔，座向東北，望向獅子山景觀，原叫價540萬元（綠表），及至近日，業主減價70萬元，終以470萬元（綠表）易手，實用呎價約9,289元。

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代理透露，近期樓市氣氛轉好，屋苑兩星期連錄兩宗成交，而新買家是區外綠表客人，見上址吸引，故即睇即買。從代理提供的相片可見，單位裝修企理。

資料顯示，原業主於2014年07月以282.5萬元（綠表）購入單位，持貨7年，現賬面獲利約187.5萬元，物業期內升值近66.4%。

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