  • 21°C
香港時間 : 20211212日 (日) 10:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【儲局收水】儲局本周議息　縮買債估加碼至300億美元　股市部署要看這變數

09:48 2021/12/12

分享：

儲局本周議息　縮買債估加碼至300億美元

美國聯儲局將於美國時間周二和周三舉行兩天的議息會議，香港時間周四凌晨會公布議息結果，由於新型變種病毒Omicron不太會影響經濟停擺後，市場預期將討論加快結束債券購買計劃，如果儲局加快縮減買債規模，即可能會更快加息，投資者將密切關注最新的利率預測。未來一周的重要數據，包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

市場預期儲局將暗示2022年將是美國加息的一年，由於投資者早已有心理準備，預期市場對此不會有太大反應，除非央行釋出的訊號，比目前加息預測更為鷹派。正如上周公布的CPI通脹數據符預期的6.8%，由於未有如部份分析師預期般超過7%，觸發美股反彈。

鮑威爾在早前的講話中已預警，即將舉行的會議上，會討論加快縮減每月1200億美元的買債計劃。

儲局每月買債規模由1200億美元起開始縮減，11月的議息會議已宣布每月縮買債150億美元，市場普遍已預期今次會宣布加碼縮減，料每月縮300億美元。若每月縮減150億美元，到6月便完成縮減買債計劃；但若加碼至縮減300億美元，到明年3月便完成縮減買債，足足比原定時間會早一季，加息的時機便恐相應提前，不過，儲局對加息的講法，一直非常鴿派，但在更加關注通脹問題後，市場更關注儲局對加息看法。

不過，若儲局未如市場預期般縮300億美元，將利好環球股市短綫反彈。否則，利好銀行股。

【美國收水】摩通料美國明年6月展開加息　較原先預測提早3個月

儲局11月起每月縮減買債150億美元：

億美元 原買債規模 縮減後買債規模
11月 1200 1050
12月 1050 900
1月 900 750
2月 750 600
3月 600 450
4月 450 300
5月 300 150
6月 150 0

市場預期加碼每月縮300億美元：

億美元 原買債規模 縮減後買債規模
12月 1050 750
1月 750 450
2月 450 150
3月 150 0

【美國收水】大摩：Omicron變種病毒或改變聯儲局減買債計劃　通脹不會是過渡性

【銀行股】鮑威爾暗示美國加快收水　銀行股全綫升　渣打升逾2%、滙豐升1%

記者：譚志偉

港股 美股 經濟 加息 美國聯儲局

上一篇文章

【日本經濟】日本商品「縮水」兼稍稍加價？　每包朱古力餅乾數目、重量逐步減少

下一篇文章

【人幣定存】1個月人民幣定存息 最高5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　抵押品包括太陽城及凱升股權
【周焯華受查】周焯華遭催5個營業日內還款逾3億元　抵押品包括太陽城及凱升股權
【人幣定存】大行勁加人幣中長期存息 1年人幣定存最高息2.66厘
【人幣定存】大行勁加人幣中長期存息 1年人幣定存最高息2.66厘
【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘
【iBond 2021】金管局公布2024年到期iBond派息日期　派年息2厘
【資金流向】北水13日累吸270億助大市反彈　哪兩隻科技股成北水新寵？
【資金流向】北水13日累吸270億助大市反彈　哪兩隻科技股成北水新寵？
【科企裁員潮】內地科企輪流爆裁員潮　或告別快速擴張時代
【科企裁員潮】內地科企輪流爆裁員潮　或告別快速擴張時代
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
【港元定存】跨年港元搶存戰提早開打　6.88厘成高息王
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款