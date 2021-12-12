【儲局收水】儲局本周議息　縮買債估加碼至300億美元　股市部署要看這變數

▲ 儲局本周議息 縮買債估加碼至300億美元

美國聯儲局將於美國時間周二和周三舉行兩天的議息會議，香港時間周四凌晨會公布議息結果，由於新型變種病毒Omicron不太會影響經濟停擺後，市場預期將討論加快結束債券購買計劃，如果儲局加快縮減買債規模，即可能會更快加息，投資者將密切關注最新的利率預測。未來一周的重要數據，包括周二的PPI、周三的零售銷售，以及周四的工業生產。

市場預期儲局將暗示2022年將是美國加息的一年，由於投資者早已有心理準備，預期市場對此不會有太大反應，除非央行釋出的訊號，比目前加息預測更為鷹派。正如上周公布的CPI通脹數據符預期的6.8%，由於未有如部份分析師預期般超過7%，觸發美股反彈。

鮑威爾在早前的講話中已預警，即將舉行的會議上，會討論加快縮減每月1200億美元的買債計劃。

儲局每月買債規模由1200億美元起開始縮減，11月的議息會議已宣布每月縮買債150億美元，市場普遍已預期今次會宣布加碼縮減，料每月縮300億美元。若每月縮減150億美元，到6月便完成縮減買債計劃；但若加碼至縮減300億美元，到明年3月便完成縮減買債，足足比原定時間會早一季，加息的時機便恐相應提前，不過，儲局對加息的講法，一直非常鴿派，但在更加關注通脹問題後，市場更關注儲局對加息看法。

不過，若儲局未如市場預期般縮300億美元，將利好環球股市短綫反彈。否則，利好銀行股。

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儲局11月起每月縮減買債150億美元：

億美元 原買債規模 縮減後買債規模 11月 1200 1050 12月 1050 900 1月 900 750 2月 750 600 3月 600 450 4月 450 300 5月 300 150 6月 150 0

市場預期加碼每月縮300億美元：

億美元 原買債規模 縮減後買債規模 12月 1050 750 1月 750 450 2月 450 150 3月 150 0

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記者：譚志偉