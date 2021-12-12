不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理

以色列記者拉維達即將出版一本有關美國前總統特朗普的新書，他大爆與特朗普進行訪問期間，特朗普曾爆粗大鬧昔日盟友以色列前總理内塔尼亞胡。據悉，特朗普不滿内塔尼亞胡率先祝賀拜登當選美國總統。

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拉維達（Barak Ravid）的新書《Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East》即將出版。他透露曾就這本書，分別於今年4月及7月，兩次訪問特朗普（Donald Trump）。

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拉維達周五（10日）於美媒Axios上撰文指，特朗普與内塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）曾是最親密的政治盟友，但現在已淪為陌路人。

他指出特朗普去年11月仍就美國總統大選結果爭論期間，内塔尼亞胡祝賀特朗普的對手拜登（Joe Biden）當選，成為壓垮二人關係的最後一根稻草。

拉維達引述特朗普在訪問期間曾破口大駡内塔尼亞胡：

我自此就無再同佢講過嘢，去死啦。 （I haven’t spoken to him since. Fuck him.）

内塔尼亞胡在選舉結束10多個小時後就祝賀拜登。雖然他並非第一個祝賀拜登的人，但特朗普卻認定對方率先恭賀拜登，感到非常憤怒。

拉維達再引述特朗普指：

内塔尼亞胡係第一個祝賀拜登，而我為内塔尼亞胡所做過嘅嘢，遠多過我打過交道嘅任何人。 （The first person that congratulated [Biden] was Bibi Netanyahu, the man that I did more for than any other person I dealt with.）

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據悉，特朗普更表示内塔尼亞胡本來「粒聲唔出就無事」，形容對方祝賀拜登是犯了個可怕的錯誤。

特朗普仍以暱稱「Bibi」來稱呼内塔尼亞胡，自詡沒有人為内塔尼亞胡做過的事會比他更多。特朗普強調自己仍很喜歡「Bibi」，但稱他同時也喜歡忠誠，似乎在嘲諷内塔尼亞胡不夠忠誠。

至於內塔尼亞胡同日發表聲明指，他我高度讚賞特朗普對以色列的國家及安全作出巨大貢獻。但内塔尼亞胡表示自己也很欣賞以色列與美國強大聯盟的重要性，形容祝賀即將上任的美國總統，對他來説也很重要。

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責任編輯：鄭錦玲