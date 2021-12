不滿對方帶頭賀拜登當選 特朗普爆粗鬧以色列前總理

以色列記者拉維達即將出版一本有關美國前總統特朗普的新書,他大爆與特朗普進行訪問期間,特朗普曾爆粗大鬧昔日盟友以色列前總理内塔尼亞胡。據悉,特朗普不滿内塔尼亞胡率先祝賀拜登當選美國總統。

拉維達(Barak Ravid)的新書《Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East》即將出版。他透露曾就這本書,分別於今年4月及7月,兩次訪問特朗普(Donald Trump)。

拉維達周五(10日)於美媒Axios上撰文指,特朗普與内塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)曾是最親密的政治盟友,但現在已淪為陌路人。

他指出特朗普去年11月仍就美國總統大選結果爭論期間,内塔尼亞胡祝賀特朗普的對手拜登(Joe Biden)當選,成為壓垮二人關係的最後一根稻草。

拉維達引述特朗普在訪問期間曾破口大駡内塔尼亞胡:

我自此就無再同佢講過嘢,去死啦。 (I haven’t spoken to him since. Fuck him.)

内塔尼亞胡在選舉結束10多個小時後就祝賀拜登。雖然他並非第一個祝賀拜登的人,但特朗普卻認定對方率先恭賀拜登,感到非常憤怒。

拉維達再引述特朗普指:

内塔尼亞胡係第一個祝賀拜登,而我為内塔尼亞胡所做過嘅嘢,遠多過我打過交道嘅任何人。 (The first person that congratulated [Biden] was Bibi Netanyahu, the man that I did more for than any other person I dealt with.)

據悉,特朗普更表示内塔尼亞胡本來「粒聲唔出就無事」,形容對方祝賀拜登是犯了個可怕的錯誤。

特朗普仍以暱稱「Bibi」來稱呼内塔尼亞胡,自詡沒有人為内塔尼亞胡做過的事會比他更多。特朗普強調自己仍很喜歡「Bibi」,但稱他同時也喜歡忠誠,似乎在嘲諷内塔尼亞胡不夠忠誠。

至於內塔尼亞胡同日發表聲明指,他我高度讚賞特朗普對以色列的國家及安全作出巨大貢獻。但内塔尼亞胡表示自己也很欣賞以色列與美國強大聯盟的重要性,形容祝賀即將上任的美國總統,對他來説也很重要。

責任編輯:鄭錦玲