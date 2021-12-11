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【Omicron變種】打第3針疫苗 防輕症有效率升至75%

環球社會熱點 16:59 2021/12/11

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英國衛生安全局（UKHSA）分析多宗Omicron變種及Delta變種個案，研究新冠疫苗對兩款變種病毒的功效。UKHSA周五（10日）公布數據，結果顯示僅接種2針新冠疫苗的保護力不足。而接種輝瑞第3針疫苗後，預防感染變種病毒後出現輕症的有效率升至75%。

【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落 【下一頁】

UKHSA分析581個Omicron變種及超過5.6萬宗Delta變種個案。結果顯示接種兩劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗的人接種輝瑞（Pfizer）作第3針後，預防Delta變種輕症的有效率升至93.8%，預防Omicron變種輕症的有效率則升至71.4%。

至於接種兩劑輝瑞疫苗的人接種同款疫苗作第3針後，預防Delta變種輕症的有效率升至92.6%，預防Omicron變種輕症的有效率則升至75.5%。

但由於當局欠缺足夠Moderna疫苗接種數據，因此於是次研究未能評估Moderna疫苗的有效率，也未有評估頭兩劑疫苗溝針的有效率。

【Omicron變種】美大部分患者屬輕症 已打完疫苗 【下一頁】

UKHSA免疫部門負責人拉姆齊（Mary Ramsay）表示，研究表明接種兩劑疫苗後數月，感染Omicron變種的風險比Delta變種更大。她表示結果反映接種第3針可顯著降低風險，敦促所有合資格人士接種第3針。

UKHSA更指Omicron變種的傳播能力比Delta變種更強，而引發再次感染的風險也增加3至8倍。

該機構更引述兩項未公開發表的國内研究與3項國際研究指，與過往新冠病毒相比，Omicron變種使疫苗的中和抗體，最多減至原來的四十分之一。

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責任編輯：鄭錦玲

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