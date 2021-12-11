【周焯華被捕】太陽城傳結束中介人業務　員工未獲發上月工資

有傳澳門龍頭博彩中介人太陽城已在剛過去的周五中止其中介人業務，即太陽城博彩推廣中介一人有限公司的營運。自太陽城大股東周焯華被捕後，其澳門貴賓廳已全線停業。外界今日流傳太陽城博彩推廣中介一人有限公司的一份向員工發出的內部通知指，因收到各娛樂場通知暫停合作關係，另加要配合司法程序暫停系統，公司不能運作。鑑於現時所遇的不可抗力因素，公司宣告由12月10日起結束業務。

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報導又引述消息指，公司員工在周五被知會太陽城博彩推廣有限公司停運一事，但沒有宣佈任何後續安排。消息又稱，鑑於公司的電腦系統與銀行戶口都因受查而被凍結，員工未獲發上月工資。

另外，太陽城集團 （01383） 、凱升 （00102） 周五發公告，稱周焯華曾押記公司股份、可換股債借款。因應周焯華被捕而觸發融資協議下的違約條件，周焯華被貸款人要求從12月8日起5個營業日，還本連息3.14億元，否則將執行抵押條款。太陽城集團、凱升將於下周一（13日）復牌。

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