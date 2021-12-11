【美國經濟】按年擴大32% 美國11月預算赤字為1,910億美元低於市場預期

美國於本周五（10日）公布，當局11月預算赤字為1,910億美元，按年擴大32%，惟低於市場預期的1,950億美元。

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美國財政部表示，聯邦政府於本財年第二個月的財政收入總計2,810億美元，增長28%，創下紀錄。有分析表示，之所以有所增𠩐，均源於經濟環境改善，以及因疫情導致大範圍停工後，員工陸續重回崗位；而疫情的確曾引發了短暫惟嚴重的經濟衰退。

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責任編輯：潘曉豐