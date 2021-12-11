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【機迷熱話】Google擬於明年　將Android遊戲引入Windows

科技 17:25 2021/12/11

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Google在The Game Awards活動上宣布，將會在2022年推出一款Google遊戲應用程式，允許原屬於Google Play平台的遊戲，在Windows電腦、平板電腦上運行。

現時不少Android遊戲都沒有電腦版，只能在手機上遊玩，令主要以電腦玩遊戲的機迷都相當頭痛！不過近日Google就在The Game Awards活動上宣布，將會在2022年推出一款Google遊戲應用程式，允許原屬於Google Play平台的遊戲，在Windows電腦、平板電腦上運行。

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Google宣布，Google Play Games程式將會提供相同的資訊和雲端存檔，讓玩家將遊戲有手機直接帶到電腦。Google發言人Alex Garcia-Kummert表示，該企已經自己建立了屬於自己的相容方式。

惟Google目前未有公布太多相關細節，在會上僅簡單提到這款應用，並且承諾明年某個時間會推出。負責Android和Google Play遊戲的產品總監Greg Hartrell則表示，應用程式將會是在 Windows上架的原生應用，支援 Windows 10 以上的版本，未必一定要升級到Windows 11才用到。

值得一提的是，Google是次的計畫，並不是有與微軟、BlueStacks或其他公司合作，而是獨立進行的。因此更多相關資訊，就仍待Google宣布。

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責任編輯：曾曉汶

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