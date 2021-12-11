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【百物騰貴】為1982年以最大升幅 美國11月消費物價指數按年升6.8% 總統拜登：物價將漸回落

環球政經 17:16 2021/12/11

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美國當局近日公布，當地11月消費物價指數按年升6.8%，是自1982年以最大的升幅，總統拜登表示，12月物價已逐漸回落，惟未能於是次報告反映。

數據顯示，11月消費物價指數按年升6.8%，是40年以來的高位，惟符合預期，其則按月升幅回落至0.8%，稍高於預期；扣除食品及能源的核心通脹，按年升幅亦加快至4.9%，是30年以來的最高，按升幅則放緩0.5%。

【元宇宙】Meta開放元宇宙世界Horizon Worlds 美、加用戶可免費使用創立虛擬身分：【下一頁

總統拜登指出，隨著美國逐漸走出疫情困局，相信今次報告數據反映了世界各經濟體正面臨的壓力，亦是物價正在上漲；他又表示，11月的物價上升，有一半來自能源和汽車，惟今個月已有價格回落的趨勢，只是未有於報告提及。

【澳洲疫情】12月底接受預約 澳洲正式批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗：【下一頁

他說：「你會看到通脹，相對大部分人認為來得更早、更快和更迅速轉變。我們盡力處理供應鏈問題，我認為你會看到、已開始看到，你會看到未來數月，油價、油站的汽油價格回落。」

 

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責任編輯：潘曉豐

疫情 經濟 拜登 指數 美國 通脹

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