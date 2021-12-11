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【加密貨幣】開採活動復甦　全球礦工算力重返內地封殺前水平　

16:08 2021/12/11

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內地今年5月起封殺加密貨幣，宣佈所有加密貨相關交易屬非法金融活動，一度導致全球逾半加密貨幣開採活動暫停。不過，用來衡量比特幣開採活動的全球礦工運算能力，近日已完全恢復。

內地仍未禁止開採加密貨幣前，中國佔全球比特幣開採活動算力65%至75%，意味全球比特幣開採活動有65%至75%都是在中國進行。但自內地下達禁令後，全球逾5成的比特幣算力已消失。

不過，加密貨幣金融服務公司blockchain.com的最新數據顯示，目前網絡內的算力相當於5個月前的1.13倍，反映加密貨幣開採活動經已完全恢復，而且復甦時間點較業內人士之前普遍所預計的明年初早出現。

分析認為，加密貨幣開採活動反彈，是由於美國的開採活動增長胃納龐大。至於內地礦工，現已無法在內地合法開採，或有人選擇到海外繼續開採事業，也有人被逼將開採活動轉至地下運作，以避開政府禁令。

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