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【科企大戰】2021年度最具創意科技公司排名　華為奪冠、蘋果竟跌出十大？

18:00 2021/12/11

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華為以9,739項專利申請，壓過三星電子（Samsung Electronics）再度奪冠。

經營科技公司的最重要一個要素，莫過於要有創意！英國財金機構Capital on Tap就按照各公司在過去12個月的專利申請數量排序，公布了2021年度最具創意的25間科技公司排名。其中華為以9,739項專利申請，壓過三星電子（Samsung Electronics）再度奪冠。

【華為動向】華為中環街市設智能生活館　展示HarmonyOS互聯技術（多圖）

【智能產品】Apple重返全球智能穿戴裝置出貨量榜首　小米出貨721萬部排名第2

Capital on Tap是次的排名，是按照2021年專利申請數來考察，其中華為的數量達到了9,739件，幾乎是第三名京東方的兩倍。第二名的三星電子則申請了9,499項，排第三至第五位的分別是京東方、Qualcomm和LG電子。至於科技巨頭蘋果，則以2,925項申請排十一位，落後於3,038項申請的IBM，Google則排廿二位。

    點擊圖片放大

不過，有韓國網友就表示，榜單並不公平。因為三星顯示（Samsung Display）排在第八位，若把三星電子和三星顯示的專利量合併計算，將會是13,023項專利申請，成績將會反超華為，奪得冠軍。

【摺疊手機】傳OPPO將發布首款摺疊手機　2K畫質配備5,000萬像素自拍鏡頭

責任編輯：曾曉汶

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