【展覽好去處】加深跨文化連結 公共藝術計劃「南丫說：」即日起於南丫島舉辦

由藝術推廣辦事處籌劃的公共藝術計劃「南丫說：」今日（11日）起至明年3月13日期間，於南丫島索罟灣舉辦，目的是加深島上居民之間的跨文化連結，並讓公眾發現南丫島的另一面貌。

計劃以「海岸」為主題，策展團隊透過深入的在地研究及訪問，回顧南丫島留存的歷史和海陸互動構成的生活方式。是次計劃共邀請了15組香港藝術家及團隊參與創作，其中四位藝術家陳百堅、陳佩玲、何遠良及含蓄透過藝術家駐島計劃，與南丫島上的不同社群交流協作，從而進行藝術創作。

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另一批藝術家及團隊，包括張震揚、林斷山明、林建才及劉清華、林玉蓮、沈君怡、Sharu B. Sikdar、蕭偉恒、蘇詠寶及張哲則在島上不同的空間展示以自然及文化特色等元素為靈感的作品。導演卓翔及馬智恆亦分別製作了有關天后廟及南丫島渡輪行業的紀錄片。



「南丫說：」公共藝術計劃由康樂及文化事務署主辦，藝術推廣辦事處籌劃，在地藝術策劃夥伴及導賞活動策劃夥伴分別為「藝術到家」和「香港民間古蹟保育基金」，除了展示藝術創作、出版研究小冊子外，亦於展覽期間舉辦一連串相應活動，包括導賞團、社區工作坊及放映會。

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是次計劃為公眾展開一趟藝術旅程，期望能從島民的角度出發，透過結合考察研究及多感官的藝術形式，娓娓道來南丫島的人情風光及歷史往事。

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責任編輯：潘曉豐