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【元宇宙】Meta開放元宇宙世界Horizon Worlds 美、加用戶可免費使用創立虛擬身分

環球政經 17:15 2021/12/11

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Facebook早前宣布轉攻「元宇宙」，並改名為Meta，而於今日（11日）宣布正式開通Horizon Worlds元宇宙世界，其用戶可於虛擬世界漫遊、玩遊戲、以及與其他使用者交流。

【逆市派錢】Google大派1.2萬額外花紅 全球員工包括海外、實習生都有份：【下一頁

據悉，Horizon Worlds是Meta建立於Quest的VR虛擬社交平台，目前開放予所有18歲或以上的美國及加拿大用戶免費使用。用戶可以創立虛擬分身，並在平台內與最多20人進行互動。例如在某一間房間，可以玩到簡單的射弓箭、丟紙飛機，以及大逃殺射擊遊戲。

根據官方指出，當目前平台最流行的三款遊戲，分別是：復古街機風格的大逃殺遊戲《Pixel Plummet》、能乘坐魔法掃帚探索城市的《Wand & Broom》以及坐船的休閒作品《Mark’s Riverboat》。

【合約工略】地政總署請合約地政主任 月薪2.2萬元 需到工地視察：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

Facebook VR 元宇宙 Meta 經濟

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