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【美國通脹】著名對沖基金創辦人阿克曼：美CPI真正升幅或超過一成

14:24 2021/12/11

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美國著名對沖基金Pershing Square Capital Management創辦人阿克曼（Bill Ackman）在Twitter表示，相信美國的真正通脹幅度被低估，真實的消費物價指數（CPI）升幅可能多達10.1%，而非官方公佈的6.8%。

美國11月份CPI按月升0.8%，高於預估的0.7%，雖低過10月的0.9%；惟按年漲6.8%，創近40年以來最勁升幅。雖然美國CPI升幅加速至1982年來最快，阿克曼仍然認為未能反映際況。

指用作計算住屋成本的指標失準 【下一頁】

阿克曼解釋，美國計算通脹率當中的住屋成本升幅時，會利用到一項名為用家等值租金（Owner's Equivalent Rent，簡稱OER）的指標，問題是OER需依賴用家調查作出估算，是一項極為不準確的指標。他認為，倘若住屋成本利用一項更為真確的量度標準，美國上月CPI升幅可能要由6.8上調至10.1%，核心CPI升幅亦要由4.9%上調至9%。阿克曼續指，美國家庭真正經歷的通脹程度「激烈」（raging），並遠超政府的官方數據。

住屋成本在美國勞工部的CPI計算中佔比約3分1，故其變化極為左右通脹幅度。雖然阿克曼認為，美國的住屋成本升幅被低估，但有關升幅按年仍有3.8%，是2007年以來最大。

相關文章﹕

【美國經濟數據】美國11月CPI按年升6.8%符預期　12月消費者信心回升

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