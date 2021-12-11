【英國王室】威廉全家福聖誕卡 小王子公主打扮貼地

英國威廉王子與夫人凱特發布聖誕節賀卡的全家福，今年更特別選用他們一家前往約旦度假的合照，全家幸福笑容獲網民盛讚。英媒盤點三位小王子公主身上的打扮，發現他們穿著平價品牌的成衣，打扮十分貼地。

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肯辛頓宮周五（10日）上載威廉王子（Prince William）與凱特（Kate Middleton）最新的全家福。威廉穿上卡其色Polo衫配短褲，與凱特的同色連身裙十分相襯。兩人更忍不住在合照中「放閃」，將其中一隻手搭在對方的膝頭上。

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8歲的喬治王子（Prince George）穿著美國時裝品牌Gap價值14.95英鎊（約155港元）的迷彩Polo衫配灰色短褲，露出靦腆的笑容。

而6歲的夏洛特公主（Princess Charlotte）穿著西班牙平價服裝品牌Mango的格仔連身裙，端坐在爸爸威廉身旁。網民讚嘆夏洛特已是一名亭亭玉立的小淑女，分別有部分網民讚她有曾祖母英女王以及已故祖母戴安娜王妃的神韻。

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至於3歲的路易小王子（Prince Louis）則穿著英國童裝品牌Rachel Riley價值32英鎊（約331港元）的間條Polo衫配淺藍色短褲，靠在母親凱特的腳前合照。

據悉，威廉王子一家今年較早前到約旦度假時拍下這張全家福。而凱特父親在英國航空任職時曾帶一家到約旦工作，因此凱特童年時也曾於約旦生活兩年半。

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責任編輯：鄭錦玲