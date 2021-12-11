【內地疫情】鍾南山：中國年內可望達成群體免疫目標接種率

中國工程院院士鍾南山表示，現時理論上接種疫苗者已達全體人口的83%，已有11.5億人全程接種，佔整體人口的81.9%。

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他表示，大多數疫苗在接種半年後的抗體水平開始下降，並需要加強注射；而透過疫苗建立的群體免疫，將大大減低病毒對內地的威力。

鍾南山表示，目前應對新冠疫情仍面對面臨很多的困難，部分國家患病率、病死率仍很高；同時，至令仍未能研究，有關病毒從哪裡來、中間宿主是什麼、怎麼傳給人類等問題，「我們知道的還不夠多，這也是導致我們在疫苗、抗體和藥物方面研發滯後的原因。」

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責任編輯：潘曉豐