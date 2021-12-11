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【元宇宙】Meta正式開通元宇宙世界Horizon Worlds 　用戶可創立虛擬分身

科技 15:05 2021/12/11

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Meta元宇宙世界Horizon Worlds目前開放予所有18歲或以上的美國及加拿大用戶免費使用。

Facebook（fb）母企早前高調改名稱「Meta」，並宣布正式進軍「元宇宙」，終在今（11日），Meta宣布正式開通元宇宙世界Horizon Worlds，讓用戶可在虛擬世界中漫遊、玩遊戲、以及與其他使用者交流。

【元宇宙】本地初創藉研發遊戲　搶佔元宇宙商機

【元宇宙】3D虛擬店突破電商限制　助品牌突出形像

Horizon Worlds是Meta建立於Quest的VR虛擬社交平台，目前開放予所有18歲或以上的美國及加拿大用戶免費使用。據外媒《The Verge》形容，Horizon Worlds是一個結合Roblox與 Ready Player One的虛擬世界，用戶可以創立虛擬分身，並在平台內與最多20人進行互動。例如在某一間房間，可以玩到簡單的射弓箭、丟紙飛機，以及大逃殺射擊遊戲。

根據官方指出，當目前平台最流行的三款遊戲，分別是：復古街機風格的大逃殺遊戲《Pixel Plummet》、能乘坐魔法掃帚探索城市的《Wand & Broom》以及坐船的休閒作品《Mark’s Riverboat》。不過值得一提的是，若想要體驗Horizon Worlds，除了必須要在北美外，還需要購買Meta旗下的VR設備Quest 2。

Meta在今年10月曾宣布，將會投資1000萬美元，吸引創作者協助建造更多虛擬內容及相關應用。據知，Meta內部員工目前正製作免費素材庫，讓用戶自己編寫程式碼創造新虛擬物品或是空間。

【元宇宙】高通展示元宇宙技術　夥Meta率先示範虛擬會議室方式對話（有片！）

責任編輯：曾曉汶

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