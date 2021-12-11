【澳洲疫情】12月底接受預約 澳洲正式批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗

澳洲聯邦政府日前批准，當地5至11歲兒童明年1月起接種輝瑞疫苗，並於本月底起預約，預料合資格接種人數達227萬名；另外，當局將於數周內決定，是否批准兒童接種疫苗Moderna疫苗。

當局指，由12月底開始，合資格兒童可先於家庭醫生診所、社區藥房等多個地方接種，其後由明年1月10日起於其他地方接種。

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澳洲免疫技術咨詢小組（ATAGI）建議，兒童兩劑接種間隔時間為8周，但若遇上疫情爆發等情況時，可縮短至3周，接種劑量是12歲或以上人士的3分1。

澳洲聯邦衛生部長Greg Hunt表示，兒童接種疫苗有助減少病毒在社區傳播機會，鼓勵所有家長讓兒童接種疫苗；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周四（9日）表示，措施將令227萬名兒童合乎資格接種疫苗，並指措施可為家長帶來安全感。

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責任編輯：潘曉豐