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【網絡安全隱患】網絡程式現嚴重漏洞　蘋果iCloud、Steam或成攻擊目標

科技 13:31 2021/12/11

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！網絡程式語言Java近日被爆出出現零日漏洞，超過百萬款程式受影響，其中包括：蘋果iCloud、遊戲平台Steam以及知名遊戲Minecraft等程式，都有機會成為黑客的主要目標。

最近網絡出現嚴重資訊安全隱憂！網絡程式語言Java近日被爆出出現零日漏洞，超過百萬款程式受影響，其中包括：蘋果iCloud、遊戲平台Steam以及知名遊戲Minecraft等程式，都有機會成為黑客的主要目標，並藉著相關漏洞進攻，或暴露用家的資訊。

【網絡安全】謊稱快遞包裹無法送達！偽冒DHL釣魚郵件再現

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外媒《The Verge》報道提到，是次的漏洞名為「Log4Shell」，是存在於網路Java中的log4j ，應用於各種程式及服務，是一種程式內的紀錄工具，主要方便開發者在系統出問題時，進行檢查。而在該工具中，存在的漏洞將能使黑客進行遠距離的伺服器攻擊，在用家的設備商植入惡意軟件，並進行入侵。

資訊安全研究員Marcus Hutchins表示，目前有過百萬款軟件都在使用Log4j紀錄程式活動，如：蘋果iCloud、Steam、Twitter、Minecraft等。他也指出，當黑客只要輸入一串特殊指令，就能遠端執行程式代碼，入侵相關程式。

而目前Log4j已經推出更新，修補漏洞。但為了確保各大軟件及平台不會受到入侵，Log4Shell 漏洞的更新檔案相信會是未來科技公司，更加看重的一部分。

【網絡安全】FBI證實外部系統遭黑客入侵　寄出逾10萬封假郵件

責任編輯：曾曉汶

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