【至叻板塊】穩增長措施陸續落地 政策受惠股大執位

中國的「政策底」愈來愈清晰，隨着人行降準、房地產融資逐步鬆綁，大市氣氛持續改善。過去一周，恒生指數上漲229點，更一度重上24300點水平，短期很大機會已見底。

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資金繼續跟政策走，但今時今日政策朝住「穩增長」的方向，所謂的政策受惠股，也要重新執位。很明顯，資金過去一周正在追逐消費或相關原材料股，好像家電、啤酒股等，投資者憧憬有補貼、鼓勵消費的措施出台，刺激股價上漲。家電股中，海信電器（00921）最搶鏡，一周漲逾兩成，海爾智家（06690）升7%。

即睇過去一周至叻板塊：

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過去一周表現「至叻」的火電股，主要因煤價下跌，預計電企盈利的能見度有所提升。華電國際（01071）一周勁升19.9%，華能國際（00902）漲16.2%。

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記者：林衛