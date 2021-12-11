【2022年部署】招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引

2021年教育股肯定是最慘淡的板塊之一。其中，高教行業股價從5月高位值下跌36%，未來12個月市盈率由13倍跌至7倍，主要受到K-12教培政策所導致的投資情緒疲軟的影響。

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招商證券認為，高教基本面增長依然穩健，驅動力有四方面。第一，民辦高教受到職業教育和專升本等方面的政策支持。《民促法實施條例》於5月最終出台，消除了高教行業的政策不確定性。第二，2022年度企業收入增速能見度高，受到2021/22學年報告學生人數穩 健增長的支撐。

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第三，為潛在升格為職業本科大學/專業做好準備，推動學費上漲。第四，受益於獨立學院轉設所帶來的管理費節省，但對於相對成熟的學校而言，盈利增速將更多來自於收入增長而不是利潤率攀升。因此，該行重申對高教行業的看好觀點。基於轉型的不確定性，維持對教培行業的「中性」評級。

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記者：林衛