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【汽車產業鏈】疫情困擾供應鏈問題未消除 豐田停工廠房增至四間

股樓投資 16:05 2021/12/11

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因供應鏈緊張，日本豐田汽車宣布部分工廠停工的計劃，反映汽車業的供應鏈問題似乎未得到緩解，相信全球其他車廠多少也會面對同一情況。豐田表示，停工廠房將由2間提升至4間，主要原因是東南亞疫情造成的零部件採購困難等，預計約5,500輛汽車生產造成影響。據報生產Lexus的田原工廠1條生產綫和九州宮田工廠的1條生產綫將在12月13日至15日停工。

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另外，豐田車體富士松工廠的1條生產綫和吉原工廠的2條生產綫取消了12月18日休息日開工的計劃。田原工廠的1條生產綫也取消了12月18日和25日的休息日開工的計劃。

【延伸閱讀】2022年部署：招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁

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豐田日前透露，田原工廠的1條生產綫12月8日至11日、宮田工廠的1條生產綫12月8日至10日停工。這一期間受到影響的產量約為3,500輛，包括此次追加停產在內，4間工廠受到影響的產量約為9,000輛。受影響的車型包括，高檔車品牌「Lexus」的SUV「NX」、豐田的SUV「LAND CRUISER」等。

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記者：林衛

汽車股 行業 經濟 豐田 日本

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