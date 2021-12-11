【又到聖誕】主教向小孩承認聖誕老人不存在 意大利教區急道歉補鑊

又到聖誕，小孩們盼着收禮物的日子，但意大利西西里島主教斯塔利亞諾（Antonio Stagliano）卻向小孩「潑冷水」，坦承聖誕老人並不存在，讓其所屬的天主教諾托教區連忙對氣急敗壞的家長們道歉。

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據《衛報》報導，斯塔利亞諾不僅指出世界上沒有聖誕老人，還強調其紅色服裝是可口可樂公司為了宣傳才製作出來的。諾托教區對於主教的說法感到遺憾，並解釋斯塔利亞諾說這些話並不是要破壞小孩們的想像力。

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諾托教區表示，聖誕老人雖然傳達出給予、慷慨和分享的重要性，這個形象現在已被消費主義所掩蓋，該主教的說法只是想要讓人們重新思考聖誕老人原型「聖尼古拉」的意義，這位原型因向窮人贈送禮物，因此受到羅馬皇帝的迫害。據報道，盡管也有些人認同教區的解釋，但不少人還是指責主教破壞了許多家庭的節日傳統和慶祝活動，也讓小孩們失去夢想。

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記者：林衛