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【騰訊700】市傳騰訊擬增持Supercell股權 後者估值升至110億美元

股樓投資 17:31 2021/12/11

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據市場消息報道，騰訊（00700）正準備以約110億美元的估值，增持其所持芬蘭手機遊戲開發商Supercell的股份。騰訊此次將從當初的投資者聯盟成員手中收購Supercell股份，從而提高自身所持股份，而聯盟成員包括中信資本、中航資本和中國信達資產管理等。

【新股IPO】商湯回應指控毫無根據 被美國列入投資「黑名單」 能否如期上市成疑，請按【見下頁

據了解，騰訊願意支付110億美元的估值，皆因公司仍看好Supercell的發展勢頭，新估值較5年前收購估值102億美元，高出7.8%。事實上，Supercell近年面對業績倒退的困境，去年收入為14.8億美元，較2019年下滑5.1%，更比2015年23.2億美元的收入減少超過三成。因此，市場對騰訊以估值進行增持，感到相當意外。

【延伸閱讀】2022年部署：建銀國際料港股明年先高後低 恒指最高見28600點 推薦10大焦點股，請按【見下頁

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記者：林衛

騰訊控股（00700） 港股 增持

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