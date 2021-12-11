【騰訊700】市傳騰訊擬增持Supercell股權 後者估值升至110億美元

據市場消息報道，騰訊（00700）正準備以約110億美元的估值，增持其所持芬蘭手機遊戲開發商Supercell的股份。騰訊此次將從當初的投資者聯盟成員手中收購Supercell股份，從而提高自身所持股份，而聯盟成員包括中信資本、中航資本和中國信達資產管理等。

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據了解，騰訊願意支付110億美元的估值，皆因公司仍看好Supercell的發展勢頭，新估值較5年前收購估值102億美元，高出7.8%。事實上，Supercell近年面對業績倒退的困境，去年收入為14.8億美元，較2019年下滑5.1%，更比2015年23.2億美元的收入減少超過三成。因此，市場對騰訊以估值進行增持，感到相當意外。

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記者：林衛