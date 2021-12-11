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【2022年部署】明年餐飲股聚焦單店營運效率 中泰睇好九毛九百勝

股樓投資 14:52 2021/12/11

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中泰國際對2022年餐飲股展望為，投資邏輯聚焦單店營運效率，如同店銷售增長及翻枱率多於新店增長，看好單店模型優質和快速擴張的休閑正餐品牌，如九毛九（09922）、百勝中國（09987）。

【2022年部署】招商證券料明年教育股整裝再發 高教行業估值吸引，請按【見下頁

今年受國內疫情反覆影響，餐飲業復甦速度緩慢，10月社零餐飲按年升2%，較2019年同期增加2.1%，兩年複合年增長率僅1.1%。中泰指，由於服務行業有較重的租金和人力成本，在不斷的疫情反覆、管控預期下，餐飲企業盈利不斷被壓縮。

【延伸閱讀】2022年部署：交銀國際籲關注消費及互聯網板塊 明年推薦12隻行業首選股，請按【見下頁

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當前連鎖餐廳在中國的滲透率低。數據顯示，2019年每100萬人中僅332間連鎖餐廳，美國則有891 間。2019年中國自營及加盟連鎖餐廳市場佔中國餐飲業19.6%，遠低於美國的73.8%。該行認為疫情加速餐廳連鎖化的趨勢，增加行業整合。根據弗若斯特沙利文的預測，未來5年，中國連鎖自營餐廳市場規模將達15.4%的複合年增長率，看好九毛九、百勝中國。

【同場加映】iM會客室：2022年股市展望 及ETF投資策略

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記者：林衛

港股 百勝中國－S（09987） 九毛九（09922） 板塊 餐飲股 中國

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