【港股追蹤】人行降準活化北水 科網股重獲生機

人行降準後，向市場釋放1.2萬億元人民幣的流動性，北水氣勢當堂不同，自8月中旬以來，首次再見過百億淨流入，對稍有起色的港股來說，絕對是枝強心針。過去一周，來自港股通的淨流入多達144.1億元人民幣，較上周大增75.2%。

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北水全面反攻科網股，美團（03690）淨買入多達35.5億元，同時騰訊（00700）、快手（01024）分別流入11.9億元及14.9億元，反映北水口味再次傾向科網股，監管風暴的影響可能逐步減弱。另一方面，今周表現甚佳的傳統電力股，亦見北水手影，華潤電力（00836）、華能國際（00902）淨買入為9.5億元、1.7億元。

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然而，汽車股卻正在捱沽，除了吉利汽車（00175）錄得輕微淨流入，長城汽車（02333）和比亞迪（01211）均見資金流走，其中長汽淨賣出多達8.1億元，股價走勢亦是三股之中最差。

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記者：林衛