【Omicron變種】佔倫敦3成新確診 遍布全市每個角落

Omicron變種病毒於英國加速擴散，英國全國累計已有接近1,300宗Omicron變種確診。倫敦更是全國新變種蔓延速度最快的地區，有3成新增確診均為感染Omicron變種。

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英國衛生安全局（UKHSA）周五（10日）公布最新數據，顯示英國單日再增448宗Omicron變種個案，累計相關確診達1,265宗。

新增確診當中，443宗位於英格蘭；4宗位於威爾士；1宗位於蘇格蘭；北愛爾蘭當日無新增確診。

英國當日共新增超過5.8萬宗確診，創下今年1月9日以來的最高單日確診升幅，也是英國新冠疫情爆發以來的第6高單日增幅。

英媒《每日郵報》引述英國衛生部的數據指，倫敦的感染率上升速度為近5個月以來最快，該市32個行政區確診數字均呈上升趨勢。

而Omicron變種已遍布倫敦每個角落，目前已經佔倫敦3成新確診。而Omicron變種也佔蘇格蘭13.3%的現有確診個案。

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英國房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）指出英國的Omicron變種個案幾乎每兩至三日就會翻倍，而蘇格蘭的確診升幅可能更快。

高文浩警告英國的疫情危機引起深切憂慮，形容倫敦及蘇格蘭均為疫情重災區。

UKHSA早前亦警告如目前的疫情保持升勢，英國截至本月底將錄得過百萬宗Omicron變種個

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責任編輯：鄭錦玲