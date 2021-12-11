【新股IPO】商湯回應指控毫無根據 被美國列入投資「黑名單」 能否如期上市成疑

美國財政部旗下外國資產控制辦公室（OFAC）將商湯列入「中國軍工企業名單」，制裁令不單可能影響公司供應鏈，也會禁止美國投資者對商湯進行投資。

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其後，商湯隨即作出回應：「我們對於這個決定與相關指控表示強烈反對。我們認為該決定與相關指控毫無根據，反映了對本公司根本性的誤解。科技發展不應該受到地緣政治的影響。」

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值得注意是，商湯原定下周五（17日）正式掛牌，並於周五（10日）進行定價，但公司尚未按照原定計劃進行定價，能否如期上市成疑。之前有傳商湯試圖維持IPO順利進行，跟港交所商討上市安排。

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記者：林衛